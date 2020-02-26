شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك لـ«المستوردين»: 4 أشهر مهلة أخيرة للتصحيح الذاتي للبيانات والان نبدء بالتفاصيل

حثت الجمارك السعودية منشآت الاستيراد التجارية على المسارعة بتصحيح بياناتهم الجمركية قبل انتهاء المهلة المحددة لمبادرة التصحيح الذاتي التي تبقى لها نحو أربعة أشهر، حيث ستنتهي المهلة في نهاية يونيو من العام الحالي.

وأكدت الجمارك أن مبادرة "التصحيح الذاتي" التي أُطلقت في الأول من يناير 2020 تعد فرصة مواتية للمستوردين لتصحيح بياناتهم الجمركية بشكل طوعي وفق شروط وإجراءات محددة.

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وأوضح مدير عام التدقيق اللاحق بالجمارك السعودية فيصل العثيم، أن المبادرة تُتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو بسبب وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.

وبين العثيم أن الجمارك السعودية أطلقت مبادرة التصحيح الذاتي لتتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية طوعياً مع الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون تطبيق العقوبات، وذلك وفق شروط وإجراءات محددة، إذ لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.

وبمقدور المستوردين التقدم بطلب التصحيح عبر الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية (www.customs.gov.sa/ar/AAP)، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب، حيث ستستمر النافذة الإلكترونية في استقبال وقبول طلبات التصحيح الذاتي حتى يوم 30 يونيو 2020.