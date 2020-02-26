الاقتصاد

ارتفاع الذهب مع التحذير الأمريكي من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع التحذير الأمريكي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1643.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1646 دولارا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الذهب مع التحذير الأمريكي من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا