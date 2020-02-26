شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب مع التحذير الأمريكي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1643.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1646 دولارا.