شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات..وإدراج صكوك بـ300 مليون دولار بناسداك دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.24% خاسرا 33.20 نقطة ليصل إلى مستوى 2639.83 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 49.2 مليون سهم محققة ما قيمته 90.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 921 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.56%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.12%، فقطاع التأمين بنسبة 0.46%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 0.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.42%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.6 مليون ورقة بقيمة 42.2 مليون درهم.

وفى سياق متصل احتفلت مجموعة جى اف اتش المالية، بإدراج المجموعة صكوكا بقيمة 300 مليون دولار فى بورصة ناسداك دبى، اليوم الأربعاء، ويهدف إصدار الصكوك إلى دعم خطط النمو والتوسع فى الأنشطة والمشاريع الحالية والمستقبلية للمجموعة، الواقع مقرها فى البحرين، معززة بذلك مركزها المالى وتمويل المرحلة التالية من مسيرة نموها.

وشهدت الصكوك إقبالا واسعا، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 2.5 ضعف الحجم المعروض، مع إجمالى قيمة 750 مليون دولار، وخصص 53% من الإصدار للمستثمرين الإقليميين، و47% للمستثمرين الدوليين، وشكل مديرو الصناديق الاستثمارية 61% من المستثمرين فى حين كانت نسبة 39% من نصيب المؤسسات المالية، وتبلغ مدة الإصدار 5 سنوات.

وتبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك فى دبى 65.995 مليار دولار، وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 47% فيما تعود نسبة 53% منها لجهات إصدار مختلفة حول العالم.