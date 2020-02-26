شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يقرر إزالة التعديات الواقعة بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 9350م2 بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، وذلك ضمن الأراضى المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مجتمع عمرانى جديد (المنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية - مدينة رشيد الجديدة).‬

‫وقال المهندس مجدى يوسف، المشرف على مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين، والمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية: تمثلت التعديات فى إقامة مخازن ومكاتب إدارية خاصة بإحدى شركات المقاولات وسور بطول 1350م، وذلك وفقاً للخريطة والإحداثيات للمنطقة.‬

‫وأضاف المهندس مجدى يوسف: نص القرار على أن يتولى جهاز المدينة المختص بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.‬

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‫وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اكد انه تم البدء في تنفيذ أعمال الأساسات للعمارات بمشروع "صواري - منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية، وكذا أعمال الطرق بالمنطقة، لافتا إلي أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر وتوريد طبقة الإحلال، وتوفير المعدات اللازمة لأول مجموعة من العمارات السكنية نموذج "الإسكان الاجتماعي المميز" كمرحلة أولى، بإجمالي 1896 وحدة (79 عمارة) بالمشروع، وذلك ضمن خُطة المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة.‬

‫وفيما يتعلق بمشروع"صواري – غرب كارفور": تم صب عدد 400 خازوق ضمن أعمال أساسات العمارات بالمرحلة الأولى من المشروع بعدد 15 برجاً سكنياً، وكذا البدء في تنفيذ أعمال الطرق، حيث تم توقيع الطرق مساحياً بالكامل، وكذا قطع طرق المرحلة العاجلة وصولاً لمنسوب تأسيس الطريق، وكذا تنفيذ أعمال طبقة التدعيم" طبقة أولي" (بطول ١ كم) بالمنطقة.‬

‫وأشار المشرف على منطقة"غرب كارفور"، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الجسات الاسترشادية بنسبة 60% للأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، تمهيداً لاستكمال الدراسات التصميمية بالمشروع، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار تطوير الأراضى الواقعة بالنطاق التنموى لمحور المحمودية، وسبل استغلالها بالشكل الأمثل، بما يوفر الأنشطة المختلفة (سكنية – تجارية – إدارية – وغيرها) لخدمة سكان محافظة الإسكندرية، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة.‬‬