شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% خاسرا 2.56 نقطة ليصل إلى مستوى 1657.88 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.2 مليون سهم بقيمة 353.5 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.34% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.75%، فيما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 40.36% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.41%.

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كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.05% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.79%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.89% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.85%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.

وفى سياق متصل احتفلت مجموعة جى اف اتش المالية، بإدراج المجموعة صكوكا بقيمة 300 مليون دولار فى بورصة ناسداك دبى، اليوم الأربعاء، ويهدف إصدار الصكوك إلى دعم خطط النمو والتوسع فى الأنشطة والمشاريع الحالية والمستقبلية للمجموعة، الواقع مقرها فى البحرين، معززة بذلك مركزها المالى وتمويل المرحلة التالية من مسيرة نموها.

وشهدت الصكوك إقبالا واسعا، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 2.5 ضعف الحجم المعروض، مع إجمالى قيمة 750 مليون دولار، وخصص 53% من الإصدار للمستثمرين الإقليميين، و47% للمستثمرين الدوليين، وشكل مديرو الصناديق الاستثمارية 61% من المستثمرين فى حين كانت نسبة 39% من نصيب المؤسسات المالية، وتبلغ مدة الإصدار 5 سنوات.

وتبلغ القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك فى دبى 65.995 مليار دولار، وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 47% فيما تعود نسبة 53% منها لجهات إصدار مختلفة حول العالم.