شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 9.2 مليون فدان المساحة المنزرعة عام 2017/2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتى عام 2017/2018، حيث بلغ إجمالى المساحة المحصولية 16.1 مليون فدان عام 2017/2018 مقابل 16 مليون فدان عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.1٪.
وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة 9.2 مليون فدان عام 2017/2018، مقابل 9.1 مليون فدان عام 2016/ 2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.6٪.
وسجلت مساحة محصـول القمح 3.2 مليون فدان عام 2017/ 2018، مقابل 2.9 مليون فدان عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 8٪، وبلغت كمية الإنتاج 8.3 مليون طن عام 2017/ 2018 مقابل 8.4 مليون طن عام 2016/2017 بانخفاض بلغ نسبته 0.9٪.
وبلغت مساحة محصول الأرز 0.9 مليون فدان عام 2017/2018 مقابل 1.3 مليون فدان عام 2016/2017 بانخـفاض بلغ نسبته 34.3٪، وبلغت كمية الإنتاج 3.1 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 5.0 مليون طن عام 2016/2017 بانخفاض بلغ نسبته 37.0٪.
وسجلت مساحة محصول الطماطم 416.0 ألف فدان عام 2017/2018 مقابل 395.6 ألـف فدان عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 5.2٪، وبلغت كمية الإنتاج 6.8 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 6.7 مليون طن عام 2016/2017 بزيادة بلغت نسبتها 0.7٪.
بلغت مساحة محصول البطاطس 408.1 ألف فدان عام 2017/2018، مقابل 414.9 ألف فدان عام 2016/ 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪، وبلغت كمية الإنتاج 5.0 مليون طن عام 2017/2018 مقابـل 4.8 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.5٪.
وبلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 296.5 ألف فدان عام 2017/2018، مقابل 306.9 ألف فدان عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.4٪ وبلغت كمية الإنتاج 3.1 مليون طن عام 2017/ 2018، مقابل 3.1 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.0٪.
وكانت المساحة المثمرة لمحصـول الموز 69.8 ألف فدان عام 2017/2018، مقابل 72.0 ألف فدان عام 2016/2017 بنسبة انخفاض بلغت نسبـتـها 3.2٪، وبلغت كمية الإنتاج 1.3 مليون طن عام 2017/2018 مقابل 1.4 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الإحصاء: 9.2 مليون فدان المساحة المنزرعة عام 2017/2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.