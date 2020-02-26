شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يغلق على أقل مستوى فى 4أشهر مع تصاعد مخاوف فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الأسهم اليابانية خسائرها اليوم الأربعاء لتغلق على أقل مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر إذ تهدد الزيادة الكبيرة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين بإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادى العالمى ما يجبر المستثمرين على التخلى عن الأصول مرتفعة المخاطر.

وانخفض المؤشر نيكى القياسى 0.79% مسجلا 22426.19 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 15 أكتوبر 2019 رغم أن المؤشر قلص معظم الخسائر التى تكبدها فى المعاملات المبكرة ليغلق فوق مستوى دعم رئيسى وهو المتوسط المتحرك لمئتى يوم عند 22169 نقطة.

Advertisements

وتندر الأنباء الإيجابية بشأن الفيروس إذ اعلنت كل من الصين وكوريا الجنوبية عن 500 حالة جديدة مع مؤشرات تفش جديد فى دول أخرى مثل تايلاند والبحرين.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75% ليصل إلى 1708.89 نقطة وزاد حجم التعاملات عن ثلاثة تريليونات ين للجلسة الثانية على التوالي

ونزلت جميع المؤشرات الفرعية فى بورصة طوكيو وعددها 33 وسجلت قطاعات التعدين والعقارات والخدمات أسوأ أداء.