شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع تسبب تحذير أمريكى فى تنامى المخاوف من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاض كبير سجلته فى الجلسة السابقة، فى الوقت الذى حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التى تُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب فى التعاملات الفورية 0.5% إلى 1643.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.9% فى الجلسة السابقة. ويوم الاثنين، لامست الأسعار أعلى مستوياتها فى أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1646 دولارا.

وقال كايل رودا من آي.جى ماركتس "الناس قلقون من انتشار الفيروس فى أنحاء العالم وأنه سيصبح وباء... ربما أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمى بدأ فى الحدوث وهذا يُبقى على... طلب الذهب إذ أن الجميع قلقون من أن الفيروس يقود إلى انخفاض العوائد".

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ودعت الولايات المتحدة مواطنيها أمس الثلاثاء إلى بدء التأهب لانتشار فيروس كورونا فى البلاد مع تصاعد تفشيه فى إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

ومن المرجح أن تتجاوز تأثيرات التفشى الصين إذ من المتوقع أن تسجل معظم الاقتصادات الكبرى فى المنطقة تباطؤا كبيرا أو تتوقف عن النمو أو تنكمش فى الربع الحالى وفقا لما خلصت إليه استطلاعات للرأى أجرتها رويترز.

وانخفضت الأسهم الآسيوية فى الوقت الذى قادت فيه المخاوف بشأن الفيروس انخفاضا آخر فى وول ستريت ودفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية متدنية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.9 % إلى 2723.15 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 % إلى 932.63 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته فى شهرين أمس الثلاثاء.

وارتفعت الفضة 0.5 % إلى 18.08 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.1 % فى الجلسة السابقة.