شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ السعودية والإنشاءات البترولية الوطنية يتفاقان على تطوير منشآت صناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة صناعات أبوظبي، محضر تسليم قطعة أرض من الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" لتطوير منشآت تصنيعية لصالح الشركة.

وتتضمن قطعة الأرض ساحة تصنيع حديثة تقدم خدمات تصنيع متكاملة، بحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم".

ومن المقرر أن تبلغ مساحة المنشأة 450 ألف متر مربع، وستوفر عند تشغيلها أكثر من 2000 فرصة عمل، وفقا لبيان الشركة.

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ويأتي هذا التعاون امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وأرامكو السعودية عام 2018، لتأسيس ساحة تصنيع وقاعدة دعم بحرية في منطقة رأس الخير، عبر استثمار تصل قيمته إلى 160 مليون ريال سعودي.

ووقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في وقت سابق مذكرات تفاهم مع "المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان)" و"الشركة الوطنية للنقل والمقاولات" و"المعهد التقني السعودي لخدمات البترول" لاستقطاب المزيد من الكوادر المدرّبة وتوظيفها.

كما وقعت الشركة اتفاقية طويلة الأمد لتطوير الحقول البحرية مع "أرامكو السعودية"، أثمرت عن حصول الشركة على 12 مشروعاً بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات درهم.