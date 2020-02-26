شكرا لقرائتكم خبر عن "ميدغلف" توقع عقداً مع عبد اللطيف العيسى لتقديم خدمات تأمين للمركبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عقداً مع مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة لتقديم خدمات التأمين الشامل للمركبات لمدة عام.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن العقد بقيمة تزيد عن 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة وفقاً للقوائم المالية لسنة 2018، متوقعا أن يكون لهذا العقد أثراً ايجابياً على أرباح الشركة لعام 2020.

وعلى مستوى الأداء المالي للشركة، فقد وافق مجلس إدارتها في اجتماع عقد مؤخرا على استخدام 82% من الاحتياطي النظامي للشركة لخفض الخسائر المتراكمة بنسبة 47.4%.

وأوضحت أن هذا الإجراء سيقلص حجم الخسائر المتراكمة للشركة من 253.03 مليون ريال ما يمثل 31.63% من رأسمال الشركة إلى 133.03 مليون ريال ما يمثل 16.63% من رأسمال الشركة.