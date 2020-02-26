شكرا لقرائتكم خبر عن "سليمان الحبيب" توقع اتفاقية لمشاركة 5 بنوك سعودية باكتتابها العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اتفاقية التعهد بالتغطية لطرحها العام الأولي من الأسهم، مع كلٍ من شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية، بصفتهما المستشار المالي ومتعهد التغطية.

وبحسب ما أعلن بحفل توقيع الاتفاقية، فقد جرى إتمام جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الاكتتاب مع الجهات المالية المستلمة، والتي تشمل خمسة بنوك سعودية، بحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم".

وتضم قائمة البنوك الخمسة المستلمة للاكتتاب كلا من: مجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض.

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وكانت شركتا جدوى للاستثمار والرياض المالية، المستشار المالي ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية قد أعلنتا عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، عبر تغطية الطرح على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو 50 ريالا، من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية والصناديق السيادية والمؤسسات الأجنبية المؤهلة.

واكتتبت المؤسسات في كامل أسهم الطرح، حيث تم تخصيص مبدئي 52.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

كانت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية قد أعلنت نشرة الإصدار الأولية الخاصة بطرحِ 15%، من أسهمها للاكتتاب العام في سوق تداول. وتعادل هذه النسبة 52.5 مليون سهم سيتم تخصيص 10% منها للمكتتبين الأفراد.