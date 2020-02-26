شكرا لقرائتكم خبر عن لاند العقارية ضيف جديد بالبورصة الكوييتة.. قريبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خاطبت هيئة أسواق المال الكويتية شركة بورصة الكويت للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي، بشأن استكمال الإجراءات الأخيرة لادراج شركة لاند المتحدة العقارية.

وطلبت الهيئة من البورصة التواصل مع "لاند العقارية" بشأن إنهاء الإجراءات المتبعة والخاصة بإدراج الشركة، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على ذلك، بحسب صحيفة الجريدة.

ورأسمال شركة لاند العقارية يبلغ 15 مليون دينار، وأسستها شركة الامتياز في عام 2008 ، في حين تبلغ محفظة الشركة نحو 45 مليون دينار، وتسعى للتركيز للاستثمار في العقار التجاري بالدولة، الى جانب الاستثماري.

ويتزامن إدراج الشركة مع التغيرات الجذرية التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة، منها الترقية على المؤشرات العالمية "فوتسي" وستاندرد آند بورز، وقريباً MSCI، فضلاً عن تغير هيكل ملكية شركة البورصة ودخول القطاع الخاص.

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ومؤخرا، رفعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من مراحل تطوير السوق المالي.

وأعلنت مؤسسة MSCI في ديسمبر الماضي ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأوضحت «MSCI» أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.

وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر "MSCI" الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.