شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ينطلق الاكتتاب العام للأفراد لأسهم "سليمان الحبيب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء اكتتاب الأفراد لدى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".يتضمن الاكتتاب على طرح عام أولي لـ 5.25 مليون سهم بسعر 50 ريالا للسهم، وسيستمر لمدة 7 أيام حتى نهاية الثلاثاء الموافق للثالث من مارس المقبل.

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وكانت شركتا جدوى للاستثمار والرياض المالية، المستشار المالي ومتعهد التغطية للطرح العام للشركة قد أعلنتا عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، عبر تغطية الطرح على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو 50 ريالا، من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية والصناديق السيادية والمؤسسات الأجنبية المؤهلة.

واكتتبت المؤسسات في كامل أسهم الطرح، حيث تم تخصيص مبدئي ل 52.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

كانت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية قد أعلنت نشرة الإصدار الأولية الخاصة بطرحِ 15%، من أسهمها للاكتتاب العام في سوق تداول. وتعادل هذه النسبة 52.5 مليون سهم سيتم تخصيص 10% منها للمكتتبين الأفراد.