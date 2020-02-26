شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة عقب أسوء أداء يومي لها في خمسة أشهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة ضمن عمليات تصحيحية بعد أن عكست بالأمس أسوء أداء يومي لها منذ أواخر أيلول/سبتمبر، لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 18 من شباط/فبراير متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ووسط تقييم الأسواق لانتشار فيروس كورونا خارج الصين مع المخاوف من تحوله إلى وباء عالمي.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 0.61% لتتداول حالياً عند 18.15$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.04$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.27$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.09 مقارنة بالافتتاحية عند 99.08.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في مؤتمر مدير الناشئة في أوستن وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي من صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاع 2.7% إلى نحو 713 ألف منزل مقابل تراجع 0.4% عند نحو 694 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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وصولاً لإلقاء عضو أخر للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري خطاباً تحت عنوان "ما قد لا تعرفه عن الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس" في مندى أعمال مجلس مدية مينيابوليس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تحذير كبير مسئولي الصحة في الولايات المتحدة من احتمالية انتشار فيروس كورونا في أمريكا وأن الفيروس التاجي قد يصبح وباء عالمي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لنحو ألف حالة مقارنة بنحو 51 حالة منذ أسبوع فقط، ويأتي ذلك عقب ساعات من رفع كوريا الجنوبية مطلع هذا الأسبوع حالة التأهب لمواجهة الفيروس التاجي إلى "أعلى مستوى"، كما ارتفعت أعداد الحالة المصابة بالفيروس في إيطاليا التي تعد الأكثر تضرراً من كورونا خارج آسيا، حيث تم الإعلان عن أكثر من 200 حالة، بينما أكدت إيران عن مصرع 12 شخص على الأقل.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه في مطلع الأسبوع إلى أنه لا يزال من الممكن احتواء تفشي فيروس كورونا وأن الفيروس ليس خارج السيطرة وبالأخص مع عدم ارتفاع أعداد الوفيات بشكل كبير، موضحاً أنه من المبكر للغاية وصف انتشاره بأنه وباء عالمي، مؤكداً أنه من غير المناسب استخدام هذا الوصف حالياً وأنه يجب التركيز على حهود احتوائه وذلك على الرغم من احتمالية تحوله إلى وباء خطير.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس أفاد الخميس الماضي بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع التقرير التي تطرقت لقيام إيطاليا بإلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية بالإضافة لإغلاق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران وفي كوريا الجنوبية أغلقت شركة سامسونج إلكترونكس مصنع لها هناك بسبب انتشار الفيروس.