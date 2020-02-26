شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يفقد العزم الايجابي– تحليل -26-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بالتعرض للضغوط السلبية نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 لنلاحظ تأجيله للهجوم الصاعد واستقراره قرب الدعم الأولي المتمركز عند 2.5460 لهذا اليوم.

ثبات الدعم الحالي يدعم الترجيح الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 2.6100 و 2.6700 على التوالي, أما محاولة تسلل السعر دون هذا الدعم والثبات دونه, فإن ذلك سيجبره على تشكيل تداولات سلبية قوية لينجذب من خلالها نحو الدعم المحوري الممتد نحو 2.4900.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5400 و 2.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم