شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يختبر الدعم الرئيسي– تحليل - 26-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسلل سعر البلاتين بتداولات يوم امس دون الدعم الأولي المتمركز عند 950.00 لنلاحظ انجذابه نحو دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 916.00 تقريبا.
ثبات الدعم الرئيسي المذكور سابقا يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لتداولات الفترة القادمة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 972.00 و 1025.00 على التوالي, أما هبوط السعر دون الدعم الرئيسي فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار السلبي من جديد ليزيد ذلك من فرص تكبده لخسائر كبيرة قد تبدأ من 890.00 و 860.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 916.00 و 950.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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