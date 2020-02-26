شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يواجه صعوبة بالارتفاع-تحليل - 26-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات جانبية مختلطة ليتأُثر باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية بالإضافة إلى ارتكازه مؤخرا دون مستوى 143.80 ليعيق ذلك محاولات الاندفاع الصاعد والمتوقع سابقا.
لابد من التذكير بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم ما لم يتم كسر الدعم المستقر عند 141.85 لهذا اليوم, كذلك الثبات الإيجابي فوق مستوى 143.80 سيزيد من فرص الوصول نحو المحطات الإيجابية المستقرة عند 144.80 و 145.50 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.80 و 144.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتجاوز الحاجز
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