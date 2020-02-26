شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقدم إغلاق سلبي- تحليل - 26-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج إغلاق سلبي جديد دون مستوى 120.30 متأثرا بسلبية المتوسط المتحرك 55 بالإضافة إلى تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه قرب مستوى 50 لنلاحظ تكبده لخسائر واضحة بتداولات يوم أمس بوصوله نحو الهدف السلبي المستقر عند 119.40.
ما سبق, وباستمرار تذبذب السعر دون محور المتوسط المتحرك فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية لنتوقع استهدفه قريبا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 118.50 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 118.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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