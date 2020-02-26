شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يضغط على الدعم – تحليل - 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لكسر مستوى 0.9775 لكنه يعود للتذبذب فوقه، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.9836 مبدئياً.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9775 سيضغط على السعر لزيارة مستوى 0.9712 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9720 والمقاومة 0.9850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد