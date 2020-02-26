شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون حاجز 0.6600، ويقع تحت مزيد من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليواصل التحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 0.6560 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.6670 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6550 والمقاومة 0.6630
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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