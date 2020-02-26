شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر عقود خام برنت خسائر قوية يوم أمس، حيث وصل إلى حاجز 54.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 53.23، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى مستويات 52.00 ثم 50.36 كمحطات سلبية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، مما يدعم فرص استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات دون 57.36 لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط