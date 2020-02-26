شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من الهدف – تحليل - 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 49.40، ويتحرك داخل قناة لحظية هابطة تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة وكسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 48.27 الذي يمثّل محطتنا السلبية التالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون مستوى 51.30 كشرط أول لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.50 والمقاومة 51.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط