شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً قوياً لمستوى 18.38 واستقر دونه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض، في طريقه لاختبار مستوى 17.60 الذي يمثّل الهدف السلبي الأول.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 18.38 والثبات فوقه من جديد، مع الانتباه إلى أن كسر 17.60 سيمد خسائر سعر الفضة لتصل إلى 16.96 على المدى القريب.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.80 والمقاومة 18.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط