شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الذهب كسر مستوى 1635.20 لكنه يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، تعززه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار اختراق مستوى 1655.90 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1720.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1635.20 سيجبر السعر على إجراء مزيد من التصحيح الهابط وزيارة مناطق 1601.70 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1630.00 والمقاومة 1665.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي