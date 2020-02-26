شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الذهب كسر مستوى 1635.20 لكنه يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، تعززه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار اختراق مستوى 1655.90 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1720.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1635.20 سيجبر السعر على إجراء مزيد من التصحيح الهابط وزيارة مناطق 1601.70 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1630.00 والمقاومة 1665.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 26-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.