شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى من 3 جلسات خسائر والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع خام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 55.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا ما يوازي 0.8 بالمئة إلى 50.31 دولار للبرميل.
ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا لمواطنيها للتأهب لاحتمال تحول فيروس كورونا إلى وباء ما دفع وول ستريت للهبوط ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي تُعد ملاذا آمنا لمستويات متدنية قياسية.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة بأوبك+، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس آذار.
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