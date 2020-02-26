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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة كل الاسرة
د. سارة كاظم: رضا المرضى عن تقديم أفضل الخدمات ما أسعى إليه
تاريخ النشر: 26/02/2020
شغفها للطب وأبعاده الإنسانية دفعها للنجاح والتميز لتحقيق حلم الطفولة بأن تكون ضمن قائمة أطباء العائلة، درست طب الطوارئ إيماناً منها بأهمية وجود الكادر النسائي فيه، أثبتت كفاءتها وقدرتها ووضعت لنفسها بصمة خاصة لتصبح أول استشارية في علم السموم والأدوية في الإمارات هي الدكتورة سارة كاظم رئيس قسم الطوارئ ومؤسس قسم السموم والأدوية الطبية في مستشفى راشد في دبي حاصلة على بكالوريوس الطب العام من جامعة الخليج العربي في البحرين، ومتخصصة في دراسة طب الطوارئ وعلم السموم والأدوية الطبية من «جامعة مكغيل » في كندا وفي لقاء «كل الأسرة » معها كشفت لنا عن ضرورة إلمام الطبيب بإدارة مسؤولياته غير العلاجية وأهمية افتتاح قسم السموم والأدوية ليواكب زيادة الكثافة والتنوع السكاني لمدينة دبي وهي على أبواب استضافة إكسبو 2020 وإحساسها بالمسؤولية لتخصصها الذي يكاد أن يكون نادراً في الدولة.
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