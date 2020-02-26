شكرا لقرائتكم خبر عن «ساكسو بنك»: دبي وجهة مميزة لممارسة الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كيم فورنيس، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ساكسو بنك» الدنماركي إن دبي تعتبر مكاناً متميزاً لممارسة وإنشاء الأعمال، ومدينة ديناميكية للغاية ومركزاً تجتمع فيه الثقافات من جميع أنحاء العالم. وأضاف فورنيس خلال لقاء مع «بلومبيرج» أن دبي تركز على توطيد التشريعات المالية، واستقطاب اللاعبين الكبار عالمياً، وكذلك خلق بيئة تنافسية لجميع قطاعاتها الرئيسية، مشيراً إلى أن هناك العديد من فرص الأعمال في المدينة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. (بلومبيرج)

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