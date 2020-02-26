شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يمحو خسائره – تحليل صباحي – 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ميفك ريت (4346) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 7.73، ارتد منه ارتفاعاً ليمحو جميع خسائره بتلك الجلسة ويغلق على عدم تغيير في نهاية التداولات، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بذلك تصريف بعضاً من هذا التشبع البيعي، ولكن يعاني السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير. Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.00، ليستهدف مستوى الدعم 7.41. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.62 ومستوى المقاومة 8.00.

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