اتحاد اتصالات يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -0.08 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض في إطار محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليصل بذلك إلى الاستناد لدعم خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
مازالت هناك احتمالية تعافي السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 23.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 26.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 25.00.
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