شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأهلي (1180) آخر جلساته على ارتفاع طفيف، بلغت نسبته 0.55% بما يعادل 25 هللة، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه يظل يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات القماومة 46.95، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 43.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.95 ومستوى المقاومة 46.95.