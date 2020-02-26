سامبا يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 26-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم 27.40، استطاع سهم سامبا (1090) تحقيق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.64% بما يعادل 0.45 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 27.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 25.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 29.00.
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