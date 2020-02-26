شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التعمير (4150) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم من جديد بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 16.43، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته السهم اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.12% بما يعادل 0.18 نقطة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه مستوى المقاومة 16.43، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.80 ومستوى المقاومة 17.00.
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