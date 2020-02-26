شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت 1.07% بما يعادل -0.10 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض وسط استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر بهذا الانخفاض دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 9.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.37.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 9.31.