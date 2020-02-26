شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.56% بما يعادل -0.08 نقطة، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 12.00، طيلة ثبات المقاومة 18.58.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 16.00.