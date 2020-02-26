الرياض يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 26-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض (1010) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 0.10 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.00، ليستهدف مستوى الدعم 21.04. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.58 ومستوى المقاومة 23.00.

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