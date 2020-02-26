شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ساب (1060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب بخسائر بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -0.25 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.05، ليستهدف مستوى الدعم 26.89.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.89 ومستوى المقاومة 29.05.