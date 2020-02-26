شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، بعدما سجل أدنى مستوى له خلال تلك الجلسة عند 7,687.54، ليرتد منه ارتفاعاً لينقذ نفسه من تلك الخسائر ويغلق على مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 11.05 نقطة، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية. لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 7,589.50، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 7,803.63. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,589.50 ومستوى المقاومة 7,900.40. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 80 عدد أسهم الشركات الخاسرة 102 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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