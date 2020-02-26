شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تراجعات بنحو 1% في ظلال المخاوف من انتشار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الأربعاء مستكملة النزيف في ظلال القلق من انتشار فيروس كورونا خارج الصين والذي انتشار في 33 دولة حتى الآن وبالأخص عقب تحذيرات كبير مسئولي الصحة في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء من احتمالية أن يصبح الفيروس التاجي وباء عالمي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الحالات المصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية لنحو ألف حالة مقارنة بنحو 51 حالة منذ أسبوع فقط.

ويذكر أن كوريا الجنوبية رفعت مطلع الأسبوع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا إلى "أعلى مستوى"، ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي الكوري الجنوبي غداً الخميس على خفض أسعار الفائدة وسط تنامي المخاطر من جراء انتشار الفيروس هناك، وفي سياق أخر، ارتفع عدد الحالة المصابة بالفيروس في إيطاليا التي تعد الأكثر تضرراً من كورونا خارج آسيا، حيث تم الإعلان عن أكثر من 200 حالة، بينما أكدت إيران عن مصرع 12 شخص على الأقل.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه في مطلع الأسبوع إلى أنه لا يزال من الممكن احتواء تفشي فيروس كورونا وأن الفيروس ليس خارج السيطرة وبالأخص مع عدم ارتفاع أعداد الوفيات بشكل كبير، موضحاً أنه من المبكر للغاية وصف انتشاره بأنه وباء عالمي، مؤكداً أنه من غير المناسب استخدام هذا الوصف حالياً وأنه يجب التركيز على حهود احتوائه وذلك على الرغم من احتمالية تحوله إلى وباء خطير.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية غيبريسوس أفاد الخميس الماضي بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع التقرير التي تطرقت لقيام إيطاليا بإلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية بالإضافة لإغلاق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران وفي كوريا الجنوبية أغلقت شركة سامسونج إلكترونكس مصنع لها هناك بسبب انتشار الفيروس.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.07% ليخسر 17.33 نقطة ويصل إلى المستوى 1,600.93، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.10% ليخسر هو الأخر 248.02 نقطة ويصل إلى المستوى 22,357.39.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.53% ليخسر 21.70 نقطة ويصل إلى المستوى 4,102.15، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.26% ليخسر هو الأخر 7.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,005.19.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.83% ليخسر 223.36 نقطة ويصل إلى المستوى 26,669.87، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.09% ليخسر هو الأخر 1.09 نقطة ويصل إلى المستوى 2,080.74.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 1.16% ليخسر 135.39 نقطة ويصل إلى المستوى 11,583.84، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 2.02% ليخسر هو الأخر 138.50 نقطة ويصل إلى المستوى 6,728.10.