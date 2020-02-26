شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي بالقرب من الأدنى له في أكثر من عقد من الزمن أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأدنى له في أحدى عشرة عام أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6602، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6604، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6588، بينما حقق الأعلى له عند 0.6607.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور عن قراءة مؤشر أعمال البناء والتي أظهرت تراجعاً 3.0% مقابل ارتفاع 0.4% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.0%، على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في مؤتمر مدير الناشئة في أوستن.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي من صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاع 2.7% إلى نحو 713 ألف منزل مقابل تراجع 0.4% عند نحو 694 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وصولاً لإلقاء عضو أخر للجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري خطاباً تحت عنوان "ما قد لا تعرفه عن الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس" في مندى أعمال مجلس مدية مينيابوليس.