شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
سجل المؤشر نيكي القياسي هبوطا في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وانخفض نيكي 1.02 في المئة مسجلا 22374.14 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 في المئة ليصل إلى 1602.49 نقطة.
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