شكرا لقرائتكم خبر عن %40 تراجعا بالواردات المصرية من منتجات البترول فى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من منتجات البترول تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث سجلت نحو 305 مليون دولار، مقابل 513.8 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 40.6%.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قائمة الواردات التي انخفضت خلال ديسمبر الماضي شملت أيضا الواردات المصرية من مواد أولية من حديد أو صلب، وسجلت 257 مليون دولار، مقابل 280.7 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بتراجع نسبته 8.4%.

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وشهدت الواردات المصرية من القمح تراجع في نفس الفترة التي يرصدها التقرير، حيث بلغت 209.2 مليون دولار، مقابل 244.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 14.4%، كما بلغت قيمة الواردات من فول الصويا نحو 132 مليون دولار في فترة التقرير، مقابل 137.7 مليون دولار في فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت نحو 4.1%.

أما بالنسبة للواردات المصرية من الذرة فقد سجلت نحو 118.4 مليون دولار في فترة التقرير، مقابل 144.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع نسبته 18%، كما تراجعت واردات اللحوم وبلغت 108.8 مليون دولار في فترة التقرير، مقابل 140.9 مليون دولار في فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت 22.7%.

وسجلت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.