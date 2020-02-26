شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أعمال البناء في استراليا خلال الربع الرابع يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أعمال البناء للربع الرابع والتي أظهرت تراجعاً بنسبة 3.0% مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% والتي عدلت من تراجع بنسبة 0.4% في الربع الثالث الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 1.0%.

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