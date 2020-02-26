«جرين دايموند» ينتج ٢٦٤ ألفكيلو واط/ ‏ساعة من الطاقة النظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجل مشروع «جرين دايموند»، أول مشروع سكني رأسي مستدام في المنطقة الذي طورته «دايموند ديفلوبرز» ضمن مجمع «أرجان» في دبي، رقماً قياسياً بتوفير 128 طناً من الانبعاثات الكربونية وإنتاج يصل إلى 264 ألف كيلو واط/‏ساعة سنوياً من خلال حلول الطاقة الشمسية الحديثة.

وأكدت «دايموند ديفلوبرز»، المتخصصة ببناء المشاريع والمدن المستدامة، حرصها على التوافق مع الرؤى الوطنية لدولة الإمارات للحفاظ على البيئة، والاعتماد على الطاقة المتجددة في البناء والتطوير.

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ويتضمن «جرين دايموند» 480 لوحاً شمسياً بطاقة إنتاجية 160 كيلو واط/‏ساعة (264 ألف كيلو واط/‏ساعة سنوياً)، تسهم في تشغيل المرافق العامة في المباني التي تشمل المصاعد، التكييف، الإنارة والمسبح الخارجي؛ حيث تتميز الألواح الشمسية بأعلى مستوى من الكفاءة وكثافة الطاقة لمبنى سكني مستدام في الإمارات، على نحو يضمن له التميز عند مقارنته بأي مبنى آخر.

ونظراً لتدني البصمة الكربونية للمبنى بشكل عام بتوفير 128 طناً من الانبعاثات الكربونية، والأنشطة التي يقوم بها القاطنون فيه، فإنه يقدم بذلك نموذجاً على أرض الواقع للحلول المستدامة التي يمكن لشركات التطوير العقاري الاعتماد عليها.

وقال فارس سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز»: «عند وضع مفهوم تطوير هذا المشروع، وضعنا في الحسبان استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وتوجيهات قيادتها الرشيدة للتأسيس لبيئة مستدامة في مختلف مناحي الحياة. لقد كان الهدف من المشروع توفير خيار سكني مستدام بأسعار معقولة، ولاحظنا بعد اكتماله مستوى عالياً من الاهتمام من قبل المستخدمين».