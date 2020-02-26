شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يفتح على انخفاض 1.02% فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المؤشر نيكى القياسى هبوطا فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وانخفض نيكي 1.02 % مسجلا 22374.14 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 % ليصل إلى 1602.49 نقطة.

وتراجع المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى فى أربعة شهورالثلاثاء، فى الوقت الذى قلص فيه المستثمرون حيازاتهم من الأسهم فى أول ساعة للتداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وفى الوقت الذى يهدد فيه ارتفاع مفاجئ فى حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج بر الصين الرئيسى الاقتصاد العالمي.

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وهوى المؤشر نيكى 3.3% إلى 22605.41 نقطة فى أكبر هبوط خلال الجلسة فى 14 شهرا وأغلق عند أدنى مستوى منذ أواخر أكتوبر.

واقتدى المؤشر بانخفاضات فى الأسهم العالمية يوم الاثنين، حين كانت الأسواق اليابانية مغلقة فى احتفالات بذكرى ميلاد الإمبراطور.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.33% إلى 1618.26 نقطة مع تراجع 98 % من الشركات المدرجة عليه وهو أعلى معدل فى أكثر من عامين.