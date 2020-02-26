شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9703 نقطة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 9523 نقطة، ملامسا بذلك هدفه السعري المتوقع عند 9650 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر ماكد حيث يتداول اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 9650 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 9450 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,583 وبين مستوى المقاومة هو 9,824 نقطة