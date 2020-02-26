شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاعاً دون التوقعات في مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية صادرة عن معهد البترول الأمريكي بأن مخزون النفط ارتفع في الولايات المتحدة بحوالي 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا قدره 2.8 مليون برميل.
وصعد مخزون البنزين بنحو 74 ألف برميل بينما انخفض مخزون المقطرات بحوالي 706 آلاف برميل في نفس الفترة.
وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن البيانات الرسمية لمخزونات الخام الأمريكية التي تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.
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