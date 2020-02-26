شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) ينخفض بفجوةس عرية -تحليل صباحي- 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 3٫204 ريال، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 3٫23 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 3 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫30 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.15 وبين مستوى المقاومة هو 3.21 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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