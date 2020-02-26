شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 0٫57 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫58 ريال، وهو ما كون نموذج القمة الثنائي والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 0٫50 ريال، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫61 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.55 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط