شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 1٫249 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 1٫222 ريال، وبالتزامن من استمرار تدني كميات التداول، وذلك على خلفية تلقي السهم مقاومة عند مستوى 1٫28 ريال، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫18 ريال كمستوى أول ثم 1٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫28 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.24 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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