شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 26-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 1٫317 ريال، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، لينهي بذلك تداوله اسفل مستوى الدعم السابق عند 1٫35 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 1٫20 ريال، شرط بقاء السم اسفل مستوى 1٫38 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.28 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط